02.06.2025 21:29 Müllcontainer abgefackelt: Polizei ermittelt

Am Montagabend wurde in Bautzen ein Container in Brand gesteckt. Die Polizei ermittelt.

Von Malte Kurtz

Bautzen - Am Montagabend wurde in Bautzen ein Container in Brand gesteckt. Alles in Kürze Müllcontainer in Bautzen abgefackelt

Feuer in Thrombergstraße kurz nach 20 Uhr

Sachschaden von 50 Euro entstanden

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer

Täter konnten nicht mehr angetroffen werden Mehr anzeigen Dichter Qual stieg am Montagabend aus einem Container an der Thrombergstraße. © LausitzNews/Jens Kaczmarek Kurz nach 20 Uhr brannte ein Pappcontainer in der Thrombergstraße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen zügig löschen. Infolge des Feuers entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Feuerwehreinsätze Lodernde Flammen mitten in der Nacht: Scheune bei Brand völlig zerstört Die Brandstifter konnten vor Ort unterdessen nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Bildaufnahmen vom Einsatzort zeigen derweil, wie dichter Qualm aus dem Müllcontainer aufsteigt. Im Zuge der Löscharbeiten wurde der Behälter zudem ausgekippt, um sämtliche Glutnester ausfindig zu machen.

Titelfoto: LausitzNews/Jens Kaczmarek