Nach Autobränden in Döbeln: Hat die Polizei jetzt die Täter?

Döbeln - Es war eine Tat, die fassungslos machte: In Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) brannten am Wochenende mehrere Autos eines Pflegedienstes - es handelte sich um Brandstiftung. Nun konnte die Polizei zwei junge Männer (18, 22) schnappen, die in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls gezündelt hatten. Sind sie auch für die Autobrände am Wochenende verantwortlich?