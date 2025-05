17.05.2025 11:49 1.678 Nach Brand geschlossen: Feuer wütet in sächsischem Friseursalon

Starke Rauchentwicklung in Löbau (Landkreis Görlitz)! Am Freitagabend ist es im Friseursalon "Charmant" am Neumarkt zu einem Brand gekommen.

Löbau - Starke Rauchentwicklung in Löbau (Landkreis Görlitz)! Am Freitagabend ist es im Friseursalon "Charmant" am Neumarkt zu einem Brand gekommen. Flammen wüteten am Freitagabend im Löbauer Friseursalon "Charmant". © xcitepress Gegen 21.20 Uhr ging bei den Feuerwehren im Umkreis die Alarmierung ein. Vor Ort stellten die ausgerückten Kameraden fest, dass im Erdgeschoss der Hausnummer 14 ein Brand ausgebrochen war. Dort befindet sich ein Geschäft der "Löbauer Friseure". Mehrere Trupps nahmen umgehend die Brandbekämpfung auf. Dafür wurde das Gebäude durch die Stadtwerke strom- und wasserlos geschaltet. Trotz zügigen Handelns sorgten die Flammen für starke Schäden, weshalb der Salon am Samstag nicht öffnen konnte. Dies bestätigte auch eine Mitarbeiterin des nahe gelegenen Friseurladens "Nicolaiplatz" gegenüber TAG24. "Wir müssen jetzt besprechen, wie es mit den vereinbarten Terminen der Kundschaft weitergeht", so die Aussage. Laut Polizei gab es glücklicherweise keine Verletzten. Der Neumarkt war während des Einsatzes über Stunden dicht. © xcitepress Der Neumarkt sei bis 0.30 Uhr voll gesperrt gewesen. Brandursachenermittler würden nun die Arbeit aufnehmen. Der Sachschaden liege bei 120.000 Euro.

