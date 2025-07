Mehrere Autos im Harz in Flammen: Ist hier ein Feuerteufel unterwegs?

Osterwieck - Im Landkreis Harz sind am Wochenende zu mehrere Autos in Brand geraten. Die Polizei ermittelt nun, ob ein Feuerteufel seine Finger im Spiel haben könnte.

Der VW war nach dem Brand nicht mehr fahrbereit. © Polizeirevier Harz

Zunächst brannte in der Nacht auf Samstag ein VW in Osterwieck. Gegen 0.30 Uhr wurde das Feuer in der Straße "Am Weinberg" beim Polizeirevier Harz gemeldet.

Als die Kameraden der Feuerwehr eintrafen, war das Auto bereits stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Nur einen Tag später gingen in Deesdorf, einem Ortsteil von Wegeleben, gegen 3.15 Uhr gleich zwei Fahrzeuge in Flammen auf.

Der Hyundai und der Ford waren in der dortigen Mittelstraße geparkt. Zeugen beobachteten, wie sich eine dunkel gekleidete Person fluchtartig vom Brandort entfernte, als das Feuer startete, hieß es von der Polizei.

Die aufmerksamen Beobachter konnten die Flammen selbstständig löschen. Der Ford wurde nur geringfügig beschädigt, am Hyundai entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.