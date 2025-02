11.02.2025 12:27 1.241 Nach Feuer in TEDi-Markt: 1,5 Millionen Euro Schaden

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Brand am Montag in einem TEDi-Markt in Werdau (Landkreis Zwickau).

Von Claudia Ziems

Werdau - Bei dem Brand am Montag in einem TEDi-Markt in Werdau (Landkreis Zwickau) entstand extrem hoher Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird aktuell auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. © Mike Müller Gegen 14.45 Uhr brach das Feuer in dem Markt im Ortsteil Steinpleis im Pleißencenter an der Stiftstraße aus. "Der Einkaufskomplex wurde evakuiert, nach aktuellem Stand gibt es keine Verletzten", teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Löscharbeiten machten die Freiwilligen Feuerwehren aus Werdau, Steinpleis, Königswalde, Leubnitz und Langenhessen. Feuerwehreinsätze Lagerhalle in Sangerhausen von Flammen zerstört Die Verrußung im gesamten Komplex machte viele Waren unbrauchbar. Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben aktuell auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. Am Montagnachmittag brach im TEDi-Markt im Pleißencenter an der Stiftstraße ein Feuer aus. © Mike Müller Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wart Ihr kurz vor dem Brandausbruch im oder vor dem TEDi-Markt? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0375 428 4480 entgegengenommen.

