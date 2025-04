Nach Grillen stehen Carport und Porsche in Flammen: 170.000 Euro Schaden

Neckargemünd - Nach dem abendlichen Grillen kam der große Schock: Eine Garage samt Sportwagen geriet in Flammen.

Um die Flammen zügig zu löschen, waren rund 42 Feuerwehrkräfte im Einsatz. © René Priebe / PR-Video

Im Bereich eines Mehrfamilienhauses in Neckargemünd wurde am Mittwochabend gegrillt. Gegen 19.50 Uhr wurden Flammen im angrenzenden Carport in der Straße Im Franz Vollmer gemeldet. Die Brandursache soll laut aktuellem Stand der Polizei ein Gasgrill sein.

Die Schäden an der Garage sowie einem untergestellten Porsche liegen bei rund 170.000 Euro.

Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude konnte verhindert werden. Auch Verletzte habe es keine gegeben.