Nach Großbrand am Neujahrsmorgen: Polizei sucht weiter nach Zeugen

Langenweißbach - Am frühen Neujahrsmorgen brannte in Langenweißbach (Landkreis Zwickau ) ein leerstehendes Haus lichterloh. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Gegen 5.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Thomas-Müntzer-Straße im Ortsteil Weißbach gerufen, wo der Dachstuhl des Einfamilienhauses brannte .

Wer hat in der Zeit zwischen Mitternacht und 5 Uhr Personen in der Nähe wahrgenommen, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Zwickau unter folgender Telefonnummer entgegen: 0375 428 4480.