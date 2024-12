05.12.2024 14:20 Nach Großbrand im Edeka-Supermarkt - Polizei wendet sich an Bevölkerung!

Am Mittwochabend kam es in einem Supermarkt in Meyenburg zu einem schweren Brand. Um die Ursache klären zu können, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Von Laura Voigt

Meyenburg - Am Mittwochabend kam es in einem Edeka-Supermarkt in Meyenburg (Landkreis Prignitz) zu einem schweren Brand. Um die Ursache klären zu können, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Bis 7.30 Uhr war die Feuerwehr bei dem Edeka-Supermarkt im Einsatz. © 7aktuell.de | Christian Guttmann Eine Frau bemerkte gegen 23.45 Uhr die lodernden Flammen in der Pritzwalker Straße. Das Feuer breitete sich zügig in dem gesamten Edeka aus, wie die Ermittler mitteilten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die benachbarten Gebäude verhindern, doch der Supermarkt brannte vollständig ab. Während des Einsatzes war die Bundesstraße 103 gesperrt und wurde erst in den frühen Morgenstunden wieder freigegeben. Bis 7.30 Uhr war die Feuerwehr im Einsatz. Feuerwehreinsätze Alarm in Liederbach: Evakuierung von Mehrfamilienhaus Brandermittler der Kriminalpolizei untersuchten den Brandort und sicherten Spuren. Sie schätzten die Höhe des Gesamtschadens auf mehrere Millionen Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus Von dem Edeka blieb kaum etwas übrig. © 7aktuell.de | Christian Guttmann Zum Zeitpunkt des Supermarkt-Brandes wurden weitere Brände in derselben Straße entdeckt, die jedoch schnell durch Zeugen und Polizisten gelöscht wurden. Ob die Brände im Zusammenhang stehen, ist bisher nicht geklärt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen nun nach weiteren Zeugen. Wer hat in der vergangenen Nacht kurz vor 23.45 Uhr Personen oder Auffälligkeiten in der Umgebung des Supermarktes wahrgenommen? Hinweise könnt Ihr an die Polizeiinspektion Prignitz unter der Telefonnummer 03876 - 7150 richten.

Titelfoto: 7aktuell.de | Christian Guttmann