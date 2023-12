Nach Großbrand in Cottbus: Toter identifiziert - Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Der in einem brennenden, leerstehenden Gebäude an der Dresdener Straße in Cottbus tot aufgefundene Mann ist an einer Rauchgasvergiftung und damit an den Folgen des Feuers gestorben. Das bestätigt das abschließende Gutachten der rechtsmedizinischen Untersuchung der Leiche, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Auch die Identität der zuvor unbekannten Person konnte ermittelt werden. Demnach handelt es sich bei dem Toten um einen 60-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, der nach derzeitigen Erkenntnissen in dem Gebäude eine Schlafstätte gefunden hatte.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben zudem ergeben, dass der Brand weder durch einen technischen Defekt, noch durch eine Selbstentzündung der dort gelagerter Gegenstände ausgebrochen war.

Daher werden die Ermittlungen wegen einer Brandstiftung mit Todesfolge intensiv fortgeführt.