12.01.2024 16:37 Nach Hallenbrand in Schwenningen: Rund 2,5 Millionen Euro Schaden!

Eine Lagerhalle in Villingen-Schwenningen stand am Freitagvormittag in Vollbrand. Verletzte gab es keine.

Von Johanna Baumann

Villingen-Schwenningen - Große Rauchwolken haben am Freitagvormittag in Schwenningen für Aufsehen gesorgt. Eine Lagerhalle stand in Vollbrand! Am Freitag entstand eine starke Rauchentwicklung. © Kamera24 Gegen 9.30 Uhr brach das Feuer in der Halle eines Baustoffunternehmens aus. Teile des Gebäudes gerieten in Vollbrand. Kurz darauf eilten die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdiensts zum Spittelbronner Weg. Eine Folie, die zum Einschweißen von Holzpaletten verwendet wird, könnte der Ursprung des Feuers sein. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen. Giftige Stoffe seien nicht ausgetreten, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Der Brand konnte erfolgreich gelöscht werden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Feuerwehreinsätze Rettung aus 130 Meter hohem Windrad: Feuerwehr seilt verletzten Techniker ab Der gesamte Sachschaden wird aktuell auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz vor Ort. © Kamera24 Aufgrund starker Rauchentwicklung bat die Polizei die Anwohner, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gesundheitsgefahr kann mittlerweile ausgeschlossen werden. Erstmeldung: 13.10 Uhr, aktualisiert um 16.38 Uhr.

Titelfoto: Kamera24