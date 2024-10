Nach teurer Renovierung: Historischer Bahnhof fängt Feuer

Gardelegen - In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Feuer im über 140 Jahre alten Bahnhofsgebäude in Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ).

Die Gardelegener Feuerwehr war mit sechs Wagen und 22 Kräften vor Ort. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Gegen 3.45 Uhr habe das Amt für Brand und Katastrophenschutz die Einsatzzentrale über den Brand verständigt, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Gemeldet wurde ein in Vollbrand stehender Dachstuhl, so der Ermittler.

Das Objekt ist unbewohnt und befindet sich in privatem Besitz. Bis vor wenigen Wochen wurden an diesem noch Renovierungsarbeiten für rund drei Millionen Euro durchgeführt, so auch am Dach.

Hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei führten noch während der Löscharbeiten eine Absuche nach möglichen Spuren oder Tätern im Nahbereich durch. Diese blieb jedoch erfolglos.

Es sei davon auszugehen, dass das Gebäude von unbekannten Tätern in Brand gesteckt wurde, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.