Nächtliches Würstchen wird Mann zum Verhängnis

Rosenheim - Der späte Hunger eines Mannes hat in Rosenheim für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Beim Anbraten von Würsten ist einem Mann in Rosenheim ein verhängnisvoller Fehler unterlaufen. (Symbolbild) © filistimlyanin/123RF

Der Mann war in der Nacht auf Sonntag eingenickt, während er gerade Würste briet, wie die Feuerwehr mitteilte. Einsatzkräfte rückten gegen 3.45 Uhr an, weil die Rauchmelder in seiner Wohnung Alarm schlugen.

Vor Ort gab die Feuerwehr den Angaben nach Entwarnung und die Wohnung war nach intensivem Lüften vom Rauch befreit.

"Die drei Würstel waren aber zum Verzehr nicht mehr geeignet", erklärte die Feuerwehr.