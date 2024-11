Neue Feuerwache für Stadtallendorf: Jetzt wird auf Nummer sicher gegangen!

Die Ruine der Stadtallendorfer Feuerwache: Noch laufen die Prüfungen, welche Teile des Gebäudes abgerissen werden. © Christian Lademann/dpa

Nach dem zweistelligen Millionenschaden durch den Brand sollen die Möglichkeiten der Brandbekämpfung künftig verbessert werden.

Der Neubau der Feuerwache werde eine Brandmeldeanlage haben, sagte Stadtbrandinspektor Patrick Schulz der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Er bekomme zu dem Thema auch zahlreiche Anfragen anderer hessischer Feuerwehren. "Das Thema ist in aller Munde", sagte Schulz.

Die Flammen hatten am frühen Morgen des 16. Oktober unter anderem die Gerätehalle sowie sämtliche Einsatzfahrzeuge der noch fast neuen Feuerwache vernichtet.

Der Schaden war auf 20 bis 24 Millionen Euro geschätzt worden. Verletzt wurde niemand, als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen.

In dem Gebäude waren im Verwaltungstrakt und anderen von Personen genutzten Räumen zwar Rauchmelder verbaut, eine mit einer Leitstelle verbundene Brandmeldeanlage gab es jedoch nicht.

Künftig soll es eine solche auch beispielsweise in der Fahrzeughalle geben sowie eine Sprinkleranlage, wie Schulz sagte. In dem gesamten Gebäudekomplex wolle man so für "vollumfängliche" Sicherheit sorgen.