Ominöser Feuerschein alarmiert Feuerwehr: Brand in Waldhütte

Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. © Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen

Gegen 1.32 Uhr meldete sich der Anrufer in der Leitstelle und informierte die Einsatzkräfte über ein Feuer sowie eine Rauchentwicklung im Wald oberhalb vom Ortsteil Abenden.

Der ominöse Feuerschein war aus weiter Ferne sichtbar, als drei Löschzüge zu dem Hang am Waldrand an der Mühlbachstraße ausrückten. Dort stand eine unbewohnte Hütte in Vollbrand. Wie die Feuerwehr mitteilte, könne es sich auch um ein kleines Ferienhaus gehandelt haben, wie es in dieser Gegend oft anzutreffen sei.

Der Löschvorgang stellte sich als kompliziert heraus, da die Feuerwehrleute den Steilhang bezwingen mussten und einen Höhenunterschied von etwa 25 Meter durch unwegsames Gelände zurücklegten.

Die Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass die knapp 50 Quadratmeter große Hütte vollständig ausbrannte. Allerdings konnte vermieden werden, dass die Flammen auf den Wald übergriffen. Während der Nachlöscharbeiten wurden mehrere Druckgasbehälter gefunden.