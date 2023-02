26.02.2023 12:20 Ober-Ramstadt: Halle mit Strohballen brennt lichterloh, war es Brandstiftung?

Brand in Ober-Ramstadt in Südhessen: Die Flammen zerstörten eine mit Strohballen gefüllte Lagerhalle, die Polizei in Darmstadt schließt Brandstiftung nicht aus.

Von Florian Gürtler

Ober-Ramstadt/Darmstadt - War es das Werk eines Feuerteufels? In Ober-Ramstadt in Südhessen brannte in der Nacht zum heutigen Sonntag eine Lagerhalle voller Strohballen - die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen! Eine mit Strohballen gefüllte Lagerhalle in Ober-Ramstadt wurde in der Nacht zu Sonntag ein Raub der Flammen. © 5VISION.NEWS Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt wurde gegen 1.45 Uhr auf einen Feuerschein und starke Rauchentwicklung aufmerksam. Die Beamten gingen dem Phänomen umgehend nach. "Als die Streife in das Gebiet 'Hohe Straße' östlich der Wohnsiedlung 'Eiche' gelangte, stand eine dortige landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle bereits voll in Flammen. In dieser waren Strohballen gelagert", berichtete ein Sprecher. Die alarmierte Feuerwehr war rasch mit zahlreichen Kräften vor Ort. Die Lagerhalle konnte sie aber nicht mehr retten. Feuerwehreinsätze Mann kann sich nicht aus brennender Wohnung retten und wird schwer verletzt "Aufgrund der starken Hitze im Inneren der 15 mal 20 Meter großen Halle war diese in den frühen Morgenstunden bereits stark einsturzgefährdet und musste nach und nach abgerissen werden", fuhr der Polizeisprecher in seinem Bericht fort. Die Löscharbeiten würden voraussichtlich noch bis zum Sonntagnachmittag andauern. Die Feuerwehr war rasch vor Ort, konnte die landwirtschaftlich genutzte Halle aber nicht mehr retten, sie musste nach und nach abgerissen werden. © 5VISION.NEWS Brand zerstört Halle in Ober-Ramstadt: Die Kriminalpolizei ermittelt Verletzt wurde bei dem Brand in Ober-Ramstadt niemand. Der entstandene Sachschaden ist jedoch beträchtlich, die Polizei schätzte diesen aktuell auf mehrere Zehntausend Euro. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben, doch allem Anschein nach schließt die zuständige Kriminalpolizei in Darmstadt Brandstiftung nicht aus. Die Ermittler suchen ausdrücklich nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen bei der Halle gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 061519690 entgegen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS