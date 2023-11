Orkantief "Ciarán" fegt über NRW hinweg: Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr

Köln - Orkantief "Ciarán" bescherte den Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag einen einsatzreichen Tag. Die Kameraden beseitigten nicht nur zahlreiche umgestürzte Bäume, sondern kümmerten sich auch um ein Festzelt, das sich verselbstständigt hatte.

Am Mittag gegen 13 Uhr folgte dann ein Notruf aus dem Stadtteil Küppersteg. Dort war ein Festzelt durch die starken Böen in die Luft gehoben worden, landete daraufhin in einem Baum und drohte erneut abzuheben.

In Solingen war ein Baum auf eine Oberleitung gekracht. © Tim Oelbermann

In Ratingen (Kreis Mettmann) waren die Feuerwehrleute bis etwa 18 Uhr am Abend im Einsatz. Auch hier berichtete ein Sprecher von umgefallenen Bäumen und Bauteilen, die abzustürzen drohten. "Glücklicherweise wurde bei den Einsätzen keine Personen verletzt", hieß es.

Im nahe gelegenen Solingen fiel nach TAG24-Informationen ein Baum auf eine Oberleitung und sorgte mehrere Stunden für Beeinträchtigungen im Verkehr. In der Humboldtstraße Monheim am Rhein krachte ein großer Baum hingegen auf mehrere geparkte Autos und beschädigte diese.

Durch die stürmischen Böen wurde in Simmerath bei Aachen sogar ein Windrad beschädigt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Ein Rotorblatt sei demnach in Mitleidenschaft gezogen worden, woraufhin die betroffene Anlage gestoppt wurde. Weitere Anlagen des Windparks seien aber schon wieder am Netz, hieß es am Abend.