Perserkatze in aussichtsloser Lage: Feuerwehr rettet Mischa von Dach

Mit einem beherzten Griff wurde Perserkatze Mischa vom Dach geholt. © HamburgNews/Christoph Seemann

Nach dem Verschwinden von Mischa am Montag war die Aufregung in der Familie groß. Überall wurde nach dem Kater gesucht, doch nirgends konnte er gefunden werden.

Am Dienstagmorgen folgte zumindest eine kleine Entwarnung. Das Tier konnte auf dem Dachfirst entdeckt werden. Sofort wurde der Notruf gewählt.

Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einer Drehleiter an und begab sich in luftige Höhen. "Es kommt selten vor", erklärte einer der Einsatzkräfte. "Die Katze war verängstigt, aber wir hatten Tierfutter dabei."

Damit konnte Mischa angelockt werden und schließlich per beherztem Griff in den Korb der Feuerwehr geholt werden. Am Boden nahm ihn der Sohn der Familie wieder in die Arme.