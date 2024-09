23.09.2024 13:22 Person muss nach Feuer reanimiert werden, auch der hvv ist betroffen

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagvormittag ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Norderstedt ausgebrochen.

Von Madita Eggers

Norderstedt - Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagvormittag ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Falkenbergstraße ausgebrochen. Eine Person musste von der Feuerwehr gerettet und reanimiert werden. Am Montagmorgen musste die Feuerwehr aus dem 1. Geschoss eines Mehrfamilienhauses eine Person retten. © HamburgNews Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die sich auch über das Treppenhaus des betroffenen Hauses ausbreitete, musste zudem ein Hund aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss gerettet werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr Norderstedt gegenüber TAG24 bestätigte. Ein weiterer Bewohner des Hauses erlitt bei dem Versuch der Person in der Brandwohnung zur Hilfe zu eilen, selbst eine Rauchgasvergiftung und wurde von den Rettungskräften betreut. Die Umstände des Brandes sowie die Identität der Person sind noch unklar.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnte die Bushaltestelle "Langenharmer Weg" der hvv-Linien 194, 378, 493 nicht angefahren werden und wurde zeitweise von den Einsatzkräften gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

