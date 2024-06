Pferd "Showtime" gerät in Wasser-Notlage: Reiterin kann Tier nicht alleine retten

Rheurdt - Ein Pferd namens "Showtime" ist in Rheurdt im Regierungsbezirk Düsseldorf in ein Gewässer gerutscht - und hat einen Rettungseinsatz ausgelöst.

Pferd "Showtime" bescherte den Feuerwehrkräften einen nicht alltäglichen Einsatz. © Galka/Feuerwehr Gemeinde Rheurdt/dpa

Seine Besitzerin war zusammen mit weiteren Reiterinnen am Samstagabend auf einem Waldweg unterwegs, als ihr Tier plötzlich aufschreckte, teilte die Feuerwehr mit.

Es lief in Richtung der angrenzenden Littardkuhlen. Das sind ehemalige Torfkuhlen, nun mit Wasser gefüllt. Das Pferd rutschte in das Gewässer. Die Feuerwehr rückte an.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe das Pferd in Ufernähe rund einen Meter tief im Wasser gelegen, hieß es. "Es war sichtlich unterkühlt und gestresst."

Eine Veterinärin wurde hinzugezogen, außerdem ein Fahrzeug mit speziellem Equipment zur Rettung von Großtieren.

Zudem beruhigte die Feuerwehr die teils durchnässten Reiterinnen und versorgte sie mit trockenen Trainingsanzügen und Schutzhelmen. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens untersuchte die Frauen.