Pflegeheim in Vollbrand: Heimbewohner (†79) wird tot aus Wohnung geborgen!

Elzach - In einer Pflegeeinrichtung kam es am Dienstagabend zu einem Feuer mit tragischen Folgen. Ein 79-jähriger Bewohner überlebte den Brand nicht.

Ein Bewohner (†79) überlebte den Brand nicht. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Laut Polizeiangaben wurden die Einsatzkräfte gegen 21.40 Uhr zu dem Pflegeheim mit betreutem Wohnen gerufen. Der erste Stock der Einrichtung, die sich in der Straße "Am Schießgraben" befindet, stand bereits in Vollbrand, als die Feuerwehrkräfte eintrafen.

Der Feuerwehr gelang es, die Flammen vollständig zu löschen. Im Anschluss machten die Einsatzkräfte jedoch eine traurige Entdeckung.

Auf dem Boden der ausgebrannten Wohnung wurde ein lebloser Heimbewohner aufgefunden. Für den 79-Jährigen konnte der Rettungsdienst nichts mehr tun.

Ein Helfer hatte leichte Brandverletzungen. Weitere Personen wurden laut aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt.

Die vollkommen zerstörte Wohnung ist nun nicht mehr bewohnbar. Auch Teile der Fassade sowie darüber liegende Fenster wurden durch das Feuer beschädigt.

Der Sachschaden wird laut aktuellem Stand auf rund 300.000 Euro geschätzt.