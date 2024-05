04.05.2024 17:19 Chlorgasaustritt in Hallenbad! Mitarbeiter stellt plötzlich weißen Nebel fest

In einem Hallenbad am Cleethorpeser Platz in Königswinter (Rhein-Sieg-Kreis) ist Chlorgas aus einer Anlage ausgetreten.

Königswinter - In einem Hallenbad am Cleethorpeser Platz in Königswinter (Rhein-Sieg-Kreis) ist Chlorgas aus einer Anlage ausgetreten. In Schutzanzügen mussten die Kameraden das Hallenbad betreten. © --/Freiwillige Feuerwehr Königswinter/dpa Ein Mitarbeiter bemerkte nach Betriebsende am Freitagabend weißen Nebel in einem Technikraum und löste einen Schutzmechanismus aus, wie die Feuerwehr in der Nacht auf Samstag mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr drehte die Chorgasflaschen in dem Raum ab, stellte die Anlage aus und gab Entwarnung. "Mehrere Trupps gingen unter Schutzanzügen und Atemschutz mit Messgeräten zur Erkundung in das Objekt vor. Anhand der Auswertung der Messgeräte war keine Gefährdung festzustellen", so die Feuerwehr. Feuerwehreinsätze Flüssigkeit hinterlässt kilometerlange Spur: Autofahrer verursacht Großeinsatz der Feuerwehr Nach ersten Erkenntnissen habe ein technischer Defekt zum Austritt geführt. Rettungskräfte brachten den Mitarbeiter vorsorglich ins Krankenhaus. Gegen 1 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. © --/Freiwillige Feuerwehr Königswinter/dpa Nach Angaben der Feuerwehr seien keine weiteren Menschen in Gefahr gewesen. Insgesamt waren 80 Feuerwehrleute im Einsatz.

Titelfoto: --/Freiwillige Feuerwehr Königswinter/dpa