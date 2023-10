10.10.2023 09:43 708 Rauchschwaden über Löbau: Lagerhalle in Flammen!

Am Dienstagmorgen geriet in Löbau einer leerstehende Lagerhalle in Brand. Die Feuerwehr war mit acht Löschfahrzeugen im Einsatz.

Von Malte Kurtz

Löbau - Am Dienstagmorgen geriet eine Lagerhalle im Löbauer Ortsteil Kittlitz in Brand. Die Feuerwehr ist seit Dienstagmorgen in Kittlitz im Einsatz. © xcitepress/Thomas Baier Gegen 7.25 Uhr fing der Dachstuhl einer leerstehenden Lagerhalle am Kittlitzer Bahnhof Feuer, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Dienstagmorgen. Die Brandursache ist derweil noch unklar. Mit insgesamt acht Löschfahrzeugen sind die Feuerwehren aus Rosenbach und Löbau vor Ort weiterhin im Einsatz. Feuerwehreinsätze Streitendes Pärchen sorgt für Feuerwehreinsatz! Bilder vom Brandherd zeigen unterdessen starken Rauch, der auch in mehreren Kilometern Entfernung noch zu sehen ist.

Die Rauschschwade der brennenden Lagerhalle ist kilometerweit sichtbar. © xcitepress/Thomas Baier Warum die Lagerhalle in Brand geriet, ist noch unklar. © xcitepress/Thomas Baier Wie lange die Löscharbeiten andauern werden, ist noch unklar.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Thomas Baier