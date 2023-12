06.12.2023 11:14 1.944 Rauchwolke nach Garagenbrand: Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten!

In Oederan hat es am Mittwoch in der Richard-Rentsch-Straße einen Garagenbrand gegeben.

Von Claudia Ziems

Oederan - Garagenbrand in Oederan (Landkreis Mittelsachsen)! In Oederan musste die Feuerwehr am Mittwoch zu einer brennenden Garage ausrücken. © Feuerwehr Gahlenz/ SPM Gruppe Gegen 9.30 Uhr brach am heutigen Mittwoch in einer Garage in der Richard-Rentsch-Straße aus noch unklarer Ursache ein Brand aus. Das bestätigte die Polizei gegenüber TAG24. In der Garage war ein Auto abgestellt. Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht. Über die Warnapp NINA wurden die Anwohner dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Grund ist die starke Rauchentwicklung durch das Feuer.

Ein Brandursachenermittler ist auf dem Weg zum Brandort.

Titelfoto: Feuerwehr Gahlenz/ SPM Gruppe