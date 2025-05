26.05.2025 09:01 Rauchwolke über Freiberg: Feuer in Garage ausgebrochen

Feueralarm in Freiberg! Am Montagmorgen brannte es in einer Garage.

Von Sarah Fuchs

Freiberg - Feueralarm in Freiberg! Alles in Kürze Feuer in Garage in Freibergs Teichgasse ausgebrochen

Anwohner meldet Rauch gegen 6:15 Uhr

Feuer schnell gelöscht, niemand verletzt

Teichgasse und Forstweg gesperrt

Polizei ermittelt Brandursache Mehr anzeigen Die Polizei ermittelt zur Brandursache. © Marcel Schlenkrich Am Montagmorgen meldete sich ein aufmerksamer Anwohner aus der Teichgasse gegen 6.15 Uhr bei der Feuerwehr, weil er aufsteigenden Rauch aus einer Garage bemerkte. Das Feuer konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen auf nahegelegene Pflanzen verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Teichgasse sowie der Forstweg waren für den Einsatz voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich