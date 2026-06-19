Rein klappte ohne Probleme, raus aber nicht: Rehkitz ruft Feuerwehr auf den Plan

Aßlar - Die Hitze macht Mensch und Tier zu schaffen, da kommt praktisch jede Gelegenheit für eine Abkühlung gerade recht. Das dachte sich wohl auch ein Rehkitz im Aßlarer Stadtteil Bechlingen. Dann musste die Feuerwehr anrücken.

Ein Rehkitz musste aus einem Pool gerettet werden. © --/Feuerwehr Aßlar/dpa

Wie die Helfer berichten, hatte es das kleine Reh am Donnerstagabend zwar in einen Swimmingpool geschafft, kam aber nicht mehr aus diesem heraus.

Gegen 19 Uhr bemerkten Anwohner das Tier in Not und alarmierten daraufhin sofort die Feuerwehr.

Nach einer kurzen Sondierung der Lage wurde vor Ort nicht lange gezögert. Eine Einsatzkraft der Tierrettung begab sich ins kühle Nass und rettete das zu diesem Zeitpunkt bereits entkräftete Rehkitz.