Extreme Unwetter möglich! Zum Start ins Wochenende kann es in Hessen so richtig krachen
Frankfurt am Main - Das Wochenende steht vor der Tür, Zeit um einen Blick auf das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen zu werfen - und das dürfte es vor allem am Freitag richtig in sich haben!
Der präsentiert sich dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge heiter bis wolkig, wobei die Sonne die Überhand hat. Mit Höchsttemperaturen, die sich zwischen 32 und 38 Grad einpendeln, wird es schwülheiß. In Hochlagen wird im Verlauf des Tages "nur" an der Marke von 30 Grad gekratzt.
Achtung: Am Nachmittag und Abend kann es in Hessen krachen - und zwar heftig. Die Experten warnen örtlich vor Schauern und Gewittern, es besteht außerdem die Gefahr von Unwettern.
So kann vereinzelt ein heftiger Starkregen von bis zu 35 Litern pro Quadratmeter in sehr kurzer Zeit niedergehen. Lokal wird sogar vor extremem Unwetter gewarnt. Möglich sind mehr als 40 Liter pro Quadratmeter und Sturmböen bis schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde. Darüber hinaus muss mit Hagel von bis zu 3 Zentimetern gerechnet werden.
Abseits der Gewitter weht ein maximal mäßiger Südwind, der nicht wirklich für Abkühlung sorgen kann.
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter am Samstag und Sonntag
Am Samstag wird es zunächst ebenfalls heiter bis wolkig, im weiteren Tagesverlauf kommt es laut den Meteorologen allerdings zu Quellbewölkung.
Ab dem Nachmittag sind bei Maximalwerten zwischen 31 und 37 Grad wieder vereinzelte Schauer und Gewitter möglich, die wie schon am Vortag auch unwetterartig ausfallen können.
Das Risiko ist demnach allerdings deutlich geringer als noch am Freitag. Ein schwacher bis mäßiger Südwind, welcher im Laufe des Tages auf Nordwest bis Nord dreht, rundet das Bild entsprechend ab.
Zum Abschluss des Wochenendes kommt es am Sonntag zu einer wechselnden Bewölkung, der Einfluss auf die Höchstwerte, die sich bei 28 bis 37 Grad einpendeln, hält sich jedoch in Grenzen.
Im Verlauf des Tages muss laut dem Wetterdienst gebietsweise mit Schauern und Gewittern kalkuliert werden, lokal einmal mehr mit unwetterartigem Starkregen. Abseits etwaiger Gewitter weht ein mäßiger Nordost- bis Ostwind.
Titelfoto: Montage: Arne Dedert/dpa, Screenshot/wetteronline.de