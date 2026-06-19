19.06.2026 08:34 Extreme Unwetter möglich! Zum Start ins Wochenende kann es in Hessen so richtig krachen

Das Wochenende steht vor der Tür, Zeit um einen Blick auf das Wetter in Frankfurt und Hessen zu werfen - und das dürfte es vor allem am Freitag in sich haben!

Von Jan Höfling

Frankfurt am Main - Das Wochenende steht vor der Tür, Zeit um einen Blick auf das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen zu werfen - und das dürfte es vor allem am Freitag richtig in sich haben!

In Frankfurt und dem Rest von Hessen wird es am Freitag schwülheiß, im Tagesverlauf kann es richtig krachen. © Montage: Arne Dedert/dpa, Screenshot/wetteronline.de Der präsentiert sich dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge heiter bis wolkig, wobei die Sonne die Überhand hat. Mit Höchsttemperaturen, die sich zwischen 32 und 38 Grad einpendeln, wird es schwülheiß. In Hochlagen wird im Verlauf des Tages "nur" an der Marke von 30 Grad gekratzt. Achtung: Am Nachmittag und Abend kann es in Hessen krachen - und zwar heftig. Die Experten warnen örtlich vor Schauern und Gewittern, es besteht außerdem die Gefahr von Unwettern. So kann vereinzelt ein heftiger Starkregen von bis zu 35 Litern pro Quadratmeter in sehr kurzer Zeit niedergehen. Lokal wird sogar vor extremem Unwetter gewarnt. Möglich sind mehr als 40 Liter pro Quadratmeter und Sturmböen bis schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde. Darüber hinaus muss mit Hagel von bis zu 3 Zentimetern gerechnet werden. Frankfurt Wetter Das Wochenende steht vor der Tür: So wird das Wetter von Freitag bis Sonntag in Hessen Abseits der Gewitter weht ein maximal mäßiger Südwind, der nicht wirklich für Abkühlung sorgen kann.

Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter am Samstag und Sonntag