Leichenfund nach Feuerhölle in Fachwerkhaus: Identität ist geklärt

Das Fachwerkhaus brannte am 12. Januar lichterloh. © Thomas Warnack/dpa

Es handelt sich laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Ravensburg um den bislang vermissten Bewohner (†68).

Dessen Leiche wurde am vergangenen Montag bei Abrissarbeiten in den Trümmern des Hauses in Riedlingen gefunden. Es deute bislang alles darauf hin, dass der 68-Jährige in den Flammen ums Leben kam.

Seine Identität konnte erst nach einer Obduktion bestätigt werden.

Bei dem Brand des Fachwerkhauses in der Altstadt war am 12. Januar bereits ein 82 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen haben schwere Verletzungen erlitten.