17.04.2025 20:45 Riesen-Schaden nach Brand in Recycling-Halle: Was war die Ursache?

Am Donnerstagvormittag kam es zu einem verheerenden Brand in einer Recyclingfirma in der Altmark. Zwar wurde niemand verletzt, der Sachschaden ist aber enorm.

Von Lena Schubert

Gardelegen - Am Donnerstagvormittag kam es zu einem verheerenden Brand in einer Recyclingfirma in der Altmark. Zwar wurde niemand verletzt, der Sachschaden ist aber enorm. In Gardelegen brannte die Entlüftungsanlage einer Recyclingfirma. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel Gegen 9.50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr gerufen, da bei einem Recyclingunternehmen in der Buschstückenstraße in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) Feuer in einer Entlüftungsanlage für Feinstaub ausgebrochen war. Glücklicherweise hatten alle Mitarbeiter selbstständig das brennende Gebäude verlassen können, sodass niemand verletzt wurde. Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, rückten insgesamt 56 Kameraden der Feuerwehr mit 14 Autos an und brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. Feuerwehreinsätze Brand in einem Hinterhof löst Alarm aus: Haben Kinder das Feuer gelegt? Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar, die Polizei geht allerdings von einem technischen Defekt aus. Ob dies stimmt, ist nun Gegenstadt der Ermittlungen.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel