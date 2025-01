Riesen-Schaden! Weihnachtsbaum fängt Feuer - Ende Januar

Bernburg - Ist Weihnachten nicht schon vorbei? Im Salzlandkreis fing am späten Samstagnachmittag ein Weihnachtsbaum Feuer. Der entstandene Sachschaden ist enorm.

Im Salzlandkreis brannte am Samstag ein Weihnachtsbaum. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Um kurz vor 17 Uhr entzündete eine 65 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in der Beethoven-Straße in Bernburg (Sachsen-Anhalt) die Adventskerzen auf ihrem Weihnachtsbaum.

Daraufhin verließ sie den Raum und ging in die Küche. Dann der Schock: Als sie zurück ins Wohnzimmer kam, brannten sowohl der Baum als auch die Möbel lichterloh.

Die 65-Jährige rief die Feuerwehr und brachte sich in Sicherheit, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit. Die Kameraden konnten den Brand löschen.

"Aufgrund von Sauerstoffmangel im Inneren der Wohnung hat sich das Feuer begrenzt gehalten, sodass es nur noch zu Restlöscharbeiten kam", schreibt die Freiwillige Feuerwehr Bernburg auf Facebook.