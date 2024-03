17.03.2024 15:33 Riesige Rauchwolke im Kreis Esslingen: Rund 500 Strohballen in Vollbrand!

In Hammetweil (Landkreis Esslingen) standen in der Nacht auf Sonntag rund 500 Strohballen in Vollbrand.

Von Johanna Baumann

Neckartenzlingen - In Hammetweil (Landkreis Esslingen) standen in der Nacht auf Sonntag rund 500 Strohballen in Vollbrand. Das Feuer war noch aus weiter Ferne sichtbar. © 7aktuell.de | Alexander Hald Gegen 1 Uhr rückte die Feuerwehr im Großeinsatz an. Da sich die betroffene Wiese in der Nähe eines Waldstückes befand, war Eile geboten. Es entstand eine große Rauchwolke. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Der Brand konnte erfolgreich gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehrleute waren bis in die Morgenstunden vor Ort. © 7aktuell.de | Alexander Hald Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 07022/9224-0 melden.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Alexander Hald