11.09.2024 11:53 Riesige Rauchwolke: Millionenschaden durch Stallbrand

Am Mittwochvormittag ist ein großes Stallgebäude in Cuxhaven-Lüdingworth in Brand geraten.

Von Rosalie Fischer

Cuxhaven - Am Mittwochvormittag ist ein großes Stallgebäude in Cuxhaven-Lüdingworth in Brand geraten. Eine riesige Rauchwolke erstreckt sich über dem Stallgebäude. Der Löscheinsatz dauert noch an. © Polizeiinspektion Cuxhaven Es entstand eine enorme Rauchentwicklung, so ein Sprecher der Polizei. Umliegenden Anwohnerinnen und Anwohnern wurde geraten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Löscheinsatz dauert derzeit noch an (Stand: 11.53 Uhr) Feuerwehreinsätze Großeinsatz! Stall in Flammen, 20 Kälber sterben Glücklicherweise seien bei dem Feuer keine Personen oder Tiere verletzt worden. Die Polizeiinspektion Cuxhaven hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden dürfte im Millionenbereich liegen.

Titelfoto: Polizeiinspektion Cuxhaven