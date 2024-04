27.04.2024 08:59 Riesige Rauchwolke über Suhl: Wohnhaus von Flammen völlig zerstört

Flammen schlugen in den Himmel, eine riesige Rauchwolke war schon von weitem zu sehen: In Suhl ist am Freitagnachmittag ein Wohnhaus in Brand geraten.

Von Juliane Bonkowski

Suhl - Flammen schlugen in den Himmel, eine riesige Rauchwolke war schon von weitem zu sehen: Im thüringischen Suhl ist am Freitagnachmittag ein Wohnhaus in Brand geraten – der Schaden ist immens. Die Flammen fraßen sich durch das zu großen Teilen aus Holz bestehende Haus. © Facebook/Feuerwehr Suhl Wie die Polizei mitteilte, sei der Brand in dem Einfamilienhaus in der Straße Am Wald im Suhler Ortsteil Schmiedefeld ausgebrochen. Demnach haben die Flammen sich auf das gesamte Haus ausgebreitet und griffen schließlich sogar zwei angrenzende Garagen über. Zahlreiche Kameraden der Feuerwehr hatten alle Hände voll zu tun, um das Feuer zu löschen. Sie konnten aber auch nicht verhindern, dass das Haus völlig zerstört wurde und nun unbewohnbar ist. Feuerwehreinsätze Massage-Salon steht lichterloh in Flammen: Hoher Schaden, Besitzerin verletzt Insgesamt sei ein Schaden von mindestens 200.000 Euro entstanden. "Verletzt wurde glücklicherweise niemand", so ein Polizeisprecher. Das Gebäude ist nur noch Schutt und Asche. © Facebook/Feuerwehr Suhl Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Facebook/Feuerwehr Suhl