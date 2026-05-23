Riesiger Schaden: Flammen zerstören Scheune, Bewohner verlieren ihr Zuhause

Waiblingen - Feuerwehreinsatz am frühen Samstagmorgen im Rems-Murr-Kreis: Auf einem Grundstück ist eine Scheune in Flammen aufgegangen, die sich blitzschnell auf das Wohnhaus ausbreiteten. Zwei Bewohner wurden verletzt, das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Riesige Flammen schlugen am Samstagmorgen in den Himmel in Bittenfeld. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Die Einsatzkräfte wurden gegen 4.15 Uhr in den Waiblinger Ortsteil Bittenfeld alarmiert: Das Feuer war in der Alemannenstraße ausgebrochen.

Sofort machte sich ein Großaufgebot aus knapp 100 Kameraden mit 18 Fahrzeugen auf den Weg, berichtete die Polizei am Vormittag.

Schon als sie am Ort des Geschehens eintrafen, stand die Scheune lichterloh in Flammen. Die Feuerwehrleute konnten diese zwar unter Kontrolle bringen, aber nicht verhindern, dass das Haus aktuell nicht mehr bewohnbar ist.

Es entstand ein enormer Schaden im sechsstelligen Bereich.

"Die vier Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen, zwei Personen erlitten jedoch leichte Verletzungen und wurden vor Ort ambulant behandelt", so ein Sprecher.