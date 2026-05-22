Auto in Flammen: Missglücktes Wendemanöver löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Lutzingen - Ein missglücktes Wendemanöver hat zu einem folgenschweren Brand in einem Waldgebiet im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau geführt.

Das Umfahren einer Baustelle endet für einen 85 Jahre alten Autofahrer im Schlamm – und führt zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein 85-Jähriger war auf der Staatsstraße 2212 zwischen Lutzingen und Unterliezheim unterwegs. Dort wollte er einer Baustelle ausweichen, indem er einen Waldweg einschlug.

Dabei fuhr sich das Auto nach Angaben der Polizei im Schlamm fest. Beim Versuch, den Wagen durch das Schleifenlassen der Kupplung zu befreien, fing das Fahrzeug Feuer.

Das Auto brannte vollständig aus.

Die Feuerwehr rückte mit rund 70 Einsatzkräften an, um den Brand zu löschen.

Ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung konnte den Angaben zufolge verhindert werden. Verletzt wurde niemand.