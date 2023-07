Riesiger Schaden nach Mähdrescher-Brand in Mühlhausen

Mühlhausen - Riesiger Sachschaden bei einem Brand in Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis.

Der durch den Motor des Mähdreschers verursachte Brand geht in den sechsstelligen Bereich. (Symbolbild) © Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Beim Brand eines Mähdreschers und eines Feldes ist ein Schaden von 250.000 Euro entstanden.

Das Feuer entstand am 11. Juli gegen Abend am Motor des Mähdreschers, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

Ein Mitarbeiter war auf den Qualm aufmerksam geworden und hatte ihn darauf hingewiesen. Der Mähdrescher brannte vollständig aus. Das Feuer griff auch auf das Feld über. Dabei wurden vier Hektar im Ortsteil Seebach zerstört. Die Ursache für den Brand ist unklar.