08.10.2024 17:52 Sauna geht in Flammen auf! Sechs Thermen-Arbeiter müssen ins Krankenhaus

In der Therme in Schwangau ist in einer Sauna ein Feuer ausgebrochen, durch das sechs Mitarbeiter verletzt wurden.

Schwangau - In einer Sauna in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) ist eine Decke beim Aufheizen in Flammen aufgegangen. Schon bevor die Feuerwehr vor Ort war, hatte ein Mitarbeiter den Brand unter Kontrolle gebracht. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Sechs Mitarbeiter der betroffenen Therme atmeten kurzzeitig gefährlichen Rauch ein und kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Sie konnten nach Polizeiangaben kurze Zeit später aber wieder entlassen werden. Gäste wurden über Lautsprecher dazu aufgefordert, die Therme vorsorglich zu verlassen.

Warum die Decke Feuer fing, war zunächst unklar. Der betroffene Bereich der 100 Quadratmeter großen Kaisersaalsauna war für Besucher zu dieser Zeit noch nicht zugänglich. Ein Thermen-Mitarbeiter konnte den Brand rasch eindämmen, bis die Feuerwehr kam. Die Sauna bleibt vorerst geschlossen, die anderen Bereiche der Therme öffneten wenige Stunden nach dem Vorfall wieder.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa