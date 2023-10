22.10.2023 16:02 Scheune gerät in Vollbrand: Feuerwehrleute im Großeinsatz!

Am Sonntag geriet eine Scheune in Löwenhagen in Vollbrand. Rund 100 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Von Sophie Marie Kemnitz

Löwenhagen - Im Ortsteil Löwenhagen der Gemeinde Niemetal (Landkreis Göttingen) kam es am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, als eine Scheune in Brand geriet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die große Scheune bereits in Vollbrand. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Dransfeld Nach Angaben der Polizei stand die etwa 18 mal 24 Meter große Scheune beim Eintreffen der rund 100 Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Wie genau es zu dem Ausbruch es Feuers kam, ist derzeit noch unklar. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich diverse landwirtschaftliche Großgeräte, darunter Mähdrescher, Gabelstapler und Förderbänder in der Scheune, welche den Flammen zum Opfer fielen. Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund des sich drehenden Windes mussten etwa gegen 23.10 Uhr die direkt zur Brandstelle anliegenden Anwohner evakuiert werden. Die Einsatzkräfte ließen die Scheune kontrolliert abbrennen. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Dransfeld Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Dransfeld