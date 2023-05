18.05.2023 10:25 Scheune mit Fahrzeugen steht in Flammen: Sechsstelliger Schaden!

Eine Scheune mit Fahrzeugen ist am frühen Dienstagmorgen in Schönstedt in Brand geraten. Zur Brandursache wird ermittelt.

Von Carsten Jentzsch

Schönstedt - Eine Scheune in Schönstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) ist am frühen Donnerstagmorgen in Brand geraten. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. In der Scheune befanden sich laut Polizeiangaben Fahrzeuge. © Feuerwehr/SD Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, informierte die Rettungsleitstelle die Polizei gegen 3.24 Uhr über den Brand. In der Scheune befanden sich den Angaben nach Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 300.000 Euro. Feuerwehreinsätze Es guckte nur noch ihre Schnauze heraus: Feuerwehr rettet Hündin aus Erdloch Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit unklar, hieß es am frühen Vormittag. Vor Ort ermitteln Beamte des Kriminaldauerdienstes. Nach Angaben der Zeitung "Thüringer Allgemeine" warnte die Leitstelle über die Warn-App "Katwarn". Das Gebiet sollte weiträumig gemieden werden. Anwohner seien gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Gegen 8.30 Uhr sei Entwarnung erteilt worden, heißt es.

Titelfoto: Feuerwehr/SD