Wohnhaus steht in Flammen - Feuerwehr rückt mit schwerem Gerät an

Schkeuditz - Abendlicher Feuerwehreinsatz westlich von Leipzig : In einem Einfamilienhaus ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen.

Rauch stieg aus dem Dachstuhl in den Himmel, die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. © EHL Media/Lucas Libke

Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, seien die Einsatzkräfte am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr zu dem Brand im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig gerufen worden.

In der Paul-Wäge-Straße stand der Dachstuhl des Wohnhauses in Flammen, dichter Rauch stieg in den Himmel.

Die Feuerwehren aus Schkeuditz und Dölzig kamen zum Einsatz, löschten die Flammen mithilfe einer Drehleiter.

Verletzt wurde wohl niemand. "Die Höhe des entstandenen Sachschadens ließ sich noch nicht abschließend beziffern", so eine Sprecherin der Polizei weiter.