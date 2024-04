Massage-Salon steht lichterloh in Flammen: Hoher Schaden, Besitzerin verletzt

Schlüchtern - Am Abend des gestrigen Donnerstags hat in Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis ein Massage-Salon lichterloh gebrannt. Der entstandene Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt, die 53 Jahre alte Besitzerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer ausgebreitet und der Massage-Salon stand komplett in Flammen. © Fuldamedia

Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Freitag berichtete, hatte die 53-Jährige während einer Behandlung in ihrem Salon in der Bahnhofstraße plötzlich Brandgeruch wahrgenommen. Sie ging der Sache nach und stellte gleich darauf fest, dass in einem Nebenraum das Feuer ausgebrochen war.

Gegen 19.30 ging dann ihr Notruf bei der Feuerwehr und der Polizei in Schlüchtern ein.

Bereits bei der Ankunft der Einsatzkräfte hatte sich laut dem Polizeisprecher das Feuer über den gesamten Salon ausgebreitet, sodass dieser komplett in Flammen stand.

Zwar gelang es der Feuerwehr recht zügig, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Durch die starke Rauchentwicklung mussten allerdings die über dem Massagesalon liegenden Wohnungen und Geschäfte sowie ein benachbarter Friseurladen geräumt werden und sind vorübergehend nicht nutzbar.