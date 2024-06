30.06.2024 14:31 1.753 Schlug ein Blitz ein? Wohnhaus geht in Flammen auf, Familie rettet sich

In Hannover-Sahlkamp ist in der Nacht zu Sonntag ein Wohnhaus in Brand geraten. Eine Familie konnte sich retten. Hatte hier ein Blitz eingeschlagen?

Von Robert Stoll

Hannover - Großer Schock für eine dreiköpfige Familie in Hannover! In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Wohnhaus im Stadtteil Sahlkamp in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. © NonstopNews / Amadeus Sartorius Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Notruf gegen 4.28 Uhr eingegangen. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern, aus dem Dach stieg schwarzer Rauch auf. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die dreiköpfige Familie, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Wohnhaus befand, hatte sich selbstständig in Sicherheit gebracht. Dennoch wurden sie mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehreinsätze Millionenschaden bei Brand in Lagerhalle Laut Feuerwehr sei die Brandursache unklar, nach TAG24-Informationen soll allerdings ein Blitz in das Dach eingeschlagen haben. Das Wohnhaus war nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar.

Titelfoto: NonstopNews / Amadeus Sartorius