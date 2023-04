Schon wieder! Bäckerei brennt ein zweites Mal

Flammen schlugen aus der brennenden Bäckerei in Borchel. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Erst in der Mittwochnacht musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in dem Betrieb am Borcheler Damm anrücken. Am frühen Donnerstagvormittag war der Brand gelöscht; ein Gebäudeteil konnte vor den Flammen gerettet werden. Sachschaden: rund 150.000 Euro.

Wenige Stunden nach diesem kräftezehrenden Einsatz erfolgte der zweite Alarm. Gegen 13 Uhr wurde aufsteigender Rauch vom Gelände der Steinofenbäckerei gemeldet, teilte die Feuerwehr am späten Donnerstagabend mit.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrleute stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Daher wurden umliegende Wehren zur Unterstützung alarmiert.

Gegen 18.30 Uhr war das Feuer gelöscht. Bis auf eine Brandwache konnten die 134 Feuerwehrleute mit ihren 27 Fahrzeugen sowie zwei Rettungswagen wieder abziehen.

Verletzte gab es keine. Das Bäckereigebäude wurde durch den zweiten Brand endgültig zerstört. Die Schadenhöhe ist unbekannt.