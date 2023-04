13.04.2023 19:00 3.729 Großbrand auf Bäckerei-Gelände sorgt für Mega-Schaden!

In Borchel hat es am frühen Donnerstagmorgen auf dem Gelände eines Bäckereiunternehmens gebrannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro.

Von Bastian Küsel

Borchel - Großeinsatz im Norden! In Borchel (Landkreis Rotenburg) hat es am frühen Donnerstagmorgen auf dem Gelände eines Bäckereiunternehmens gebrannt. In Borchel hat es am frühen Donnerstagmorgen auf dem Gelände eines Bäckereiunternehmens gebrannt. © Polizeiinspektion Rotenburg Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Anwohner gegen 3 Uhr das Feuer auf dem Gelände am "Borcheler Damm", wählte umgehend den Notruf. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte ein Teil des Bäckereigebäudes bereits in voller Ausdehnung. Zudem hatten die Flammen bereits auf einen Wagen übergegriffen, der vor dem Gebäude stand. Feuerwehreinsätze Großeinsatz der Feuerwehr nach Hausbrand: Eine Leiche gefunden! Mit insgesamt 90 Einsatzkräften gelang es der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich allerdings noch bis in den frühen Vormittag. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden allerdings auf rund 150.000 Euro. Die Feuerwehr war mit insgesamt 90 Kräften im Einsatz, die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den Vormittag. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Brandexperten der Rotenburger Polizei haben die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg