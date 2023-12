29.12.2023 15:14 Schreinerei im Rems-Murr-Kreis brennt lichterloh: 100.000 Euro Sachschaden!

In einer Schreinerei in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) brach am Freitagvormittag ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückte im Großeinsatz an.

Von Johanna Baumann

Alfdorf - Einen größeren Feuerwehreinsatz hat es am Freitagmorgen in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) gegeben. Eine Schreinerei im Buchenweg stand in Vollbrand. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge und 55 Kräfte bei dem Löscheinsatz vor Ort. © 7aktuell.de | Kevin Lermer Gegen 6.50 Uhr rückte die Feuerwehr im Großeinsatz zu dem brennenden Firmengebäude an. Zeugen entdeckten die Flammen, die bereits aus dem Dachbereich schlugen. Laut Polizei wurde bei dem Brand die Zwischendecke, Teile des Daches sowie technische Geräte in der Werkstatt in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird aktuell auf rund 100.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Feuer kam, ist unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Kevin Lermer