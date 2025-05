Haus brennt innerhalb von fünf Wochen zum dritten Mal

Schwabach - Innerhalb von fünf Wochen hat es in einem Mehrfamilienhaus im mittelfränkischen Schwabach zum dritten Mal gebrannt.

Mehrere Fahrräder im Treppenhaus standen in Flammen, ein 20-Jähriger erlitt laut Polizei eine leichte Rauchvergiftung. Das Gebäude war nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar.

Zum ersten Mal hatte es Ende März in dem damals noch bewohnten Haus mit fünf Wohnungen gebrannt.

Der gesamte Dachstuhl des – wegen des ersten Brands unbewohnten – dreistöckigen Gebäudes habe am Abend gegen 21.05 Uhr Feuer gefangen, so ein Polizeisprecher.

"Das erste Mal war es im Treppenhaus so wie beim zweiten Mal. Und beim dritten Mal war es also auf jeden Fall der Dachstuhl", so die Einschätzung von Stadtbrandinspektor Michael Zellermeier.

Wegen des aktuellen Brands in der Nacht mussten die Bewohner des Nachbarhauses der Polizei zufolge vorsorglich evakuiert werden. Die dort gemeldeten 14 Personen konnten um 23.39 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren.

Rund fünf Stunden lang war die Feuerwehr laut dem Sprecher im Einsatz. Gegen 2.25 Uhr galt das Feuer als gelöscht.