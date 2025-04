28.04.2025 10:36 Schwarzer Rauch und Flammen auf Wertstoffhof: Millionenschaden in Reutlingen

Ein Wertstoffhof in Reutlingen stand am Sonntag in Vollbrand. Das Feuer hatte einen immensen Sachschaden zur Folge.

Von Johanna Baumann

Reutlingen - Ein Wertstoffhof in Reutlingen stand am Sonntag in Vollbrand. Das Feuer hatte einen immensen Sachschaden zur Folge. In der abgebrannten Halle waren diverse Abfälle gelagert. © SDMG / Schulz Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 11.30 Uhr stand die Lagerhalle der Rohstoffverwertung Reutlingen bereits in Flammen, auch dunkler Rauch war sichtbar. Der Brand in der Sondelfinger Straße konnte zwar schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch bis zum Abend an. Die Polizei geht derzeit von einem Sachschaden von rund einer Million Euro aus. Verletzt wurde niemand. Gesundheitsgefährdende Stoffe wurden nach Messungen der Feuerwehr nicht freigesetzt. Die B28 musste am Sonntag zeitweise gesperrt werden. Die Ursache des Feuers ist bislang unbekannt und muss ermittelt werden.

