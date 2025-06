01.06.2025 12:00 Schweine verenden im Feuer: Millionenschaden bei Stallbrand in Schwaben

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückt am Samstag in Schwaben aus. Ein Stall mit etlichen Tieren brennt. Nun äußert sich die Polizei zu den Details.

Von Marco Schimpfhauser

Friedberg - Im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg ist am Samstagabend ein Schweinestall in Flammen aufgegangen. Etwa 190 Einsatzkräfte rückten zum Ort des Geschehens aus. Alles in Kürze Schweinestall in Flammen bei Friedberg

800-1000 Schweine verenden im Brand

190 Einsatzkräfte im Einsatz

Sachschaden von etwa 2,5 Millionen Euro

Kriminaldauerdienst ermittelt zur Ursache Mehr anzeigen Der Brand eines Schweinestalls mit Hunderten Tieren im Landkreis Aichach-Friedberg hat einen Schaden von etwa 2,5 Millionen Euro verursacht. © 7aktuell.de/Christoph Bruder Laut Angaben der Polizei wurde der Notruf gegen 18.15 Uhr abgesetzt. Als die Feuerwehr ankam, war ein Vordringen ins Innere der etwa 50 mal 30 Meter großen Halle bereits nicht mehr möglich. Hinzu kam das Problem, dass zusätzlich noch lange Schlauchstrecken gelegt werden mussten. Feuerwehreinsätze Bauruine abgefackelt und eingestürzt: Toter in Trümmern entdeckt "Es handelt sich um ein abgelegenes Objekt. Darum sind auch etliche Landwirte mit Wasserfässern alarmiert worden", erklärt Kreisbrandrat Christian Happach. Laut bisherigen Informationen befanden sich rund 800 bis 1000 Schweine in der Stallung. "Die genaue Anzahl der Schweine ist noch nicht bekannt. Die sind vermutlich alle verendet", berichtet Polizei-Einsatzleiter Martin Kuhn. Der Sachschaden wird auf etwa 2,5 Millionen Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Schwaben-Nords ermittelt zur Ursache des Feuers.

