13.05.2025 15:07 Schweißarbeiten setzen Mehrfamilienhaus in Brand: Mieter evakuiert

In Glindenburg ist am Montag ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Es wird derzeit gegen einen 56-Jährigen ermittelt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Glindenberg - Am Montagmorgen kam es im Wolmirstedter Ortsteil Glindenberg (Landkreis Börde) zum Brand eines Mehrfamilienhauses. Das Dach soll durch Schweißarbeiten in Brand geraten sein. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Farsleben Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, meldete eine aufmerksame Zeugin gegen 8.20 Uhr, dass das Gebäude im Krokusweg in Flammen stehen soll. Beim Eintreffen der Beamten waren die Kameraden der Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die elf Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. Feuerwehreinsätze In Bank-Tresor eingesperrt: Einsatzkräfte holen Mann aus kuriosem "Gefängnis" Immer wieder sollen sich Glutnester im Bereich des Daches gebildet haben. Dieses musste daher teilweise abgedeckt werden. Ersten Ermittlungen zufolge wurden vor dem Ausbruch des Feuers Schweißarbeiten am Dach durchgeführt. Diese sollen zu dem Brand geführt haben. Derzeit wird gegen einen 56-jährigen Beschuldigten wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Der Brandschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Farsleben