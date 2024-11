28.11.2024 11:05 Seniorenheim "akut vom Feuer bedroht": Rettungskräfte kämpfen gegen Flammen

In Augsburg ist es am Seniorenheim Christian-Dierig-Haus in Pfersee zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen.

Von Simon Doering Augsburg - Ein Feuer an einem Seniorenheim in Augsburg hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Flammen drohten, auf das benachbarte Pflegeheim überzugreifen. © Berufsfeuerwehr Augsburg Mehrere Scheiben an dem Gebäude sprangen durch die Hitze nach Angaben der Feuerwehr. Die Bewohner wurden vom Personal in sichere Teile des Heimes gebracht. Verletzt worden sei niemand. Der Brand war am Mittwochabend gegen 22.10 Uhr an einem Unterstand für Mülltonnen direkt neben dem Christian-Dierig-Haus im Augsburger Stadtteil Pfersee ausgebrochen - Funken flogen und dichter Rauch entstand. Feuerwehreinsätze Flammeninferno: Hofgebäude im Kreis Ravensburg nicht mehr zu retten "Das Gebäude wurde hierdurch akut vom Feuer bedroht", hieß es im Bericht der Einsatzkräfte. Der Rauch habe ein Zimmer so stark beschädigt, dass der Bewohner in einen anderen Raum verlegt wurde. Die anderen Bewohner hätten in ihre Zimmer zurückkehren können. Gegen 1 Uhr nachts war der Einsatz beendet. Insgesamt waren 13 Feuerwehr-Fahrzeuge mit rund 50 Feuerwehrleuten und mehrere Rettungswagen vor Ort. Brandursache sowie Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr Augsburg