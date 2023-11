11.11.2023 08:42 Chlorgas in Asylheim ausgetreten: 28 Verletzte, Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

In der Asylunterkunft Sternradio in Sonneberg ist am Freitagabend Chlor ausgetreten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Von Christian Rüdiger

Sonneberg - In der Asylunterkunft Sternradio in Sonneberg ist am Freitagabend Chlor ausgetreten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die Feuerwehr führte den Einsatz unter schwerem Atemschutz durch. © NEWS5 / Ittig Laut Florian Eichhorn, Kreisbrandmeister im Landkreis Sonneberg, war es offenbar beim Bleichen von Wäsche zu einer chemischen Reaktion gekommen, woraufhin es zu einer Freisetzung von Chlorgas kam. Kurze Zeit später klagten mehrere Bewohner und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes über Atemwegsreizungen. Wie die Polizei erklärte, wurden insgesamt 28 Personen leicht verletzt. Zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Feuerwehreinsätze Feuerwehr-Großeinsatz in Northeim: Mutter und drei Kinder bei Brand verletzt! Über hundert Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz waren vor Ort. Die Unterkunft selbst musste evakuiert und großzügig belüftet werden. In den späten Abendstunden konnten die rund 160 Bewohner die Unterkunft wieder betreten.

